IN – Inzaghi, agente in sede! Arriva il momento del rinnovo con l’Inter?

Il rinnovo di Inzaghi con l’Inter può concretizzarsi nelle prossime ore. È appena arrivato in sede il suo agente Tinti, che avrà un incontro con la dirigenza. Ecco le informazioni raccolte dal nostro inviato sul posto, Onorio Ferraro.

LA SITUAZIONE – Per Simone Inzaghi il rinnovo di contratto è ormai vicino. L’allenatore è destinato a prolungare il suo accordo con la società, in modo da non iniziare la nuova stagione (sua quarta all’Inter) in scadenza al 30 giugno 2025. Per questo, da tempo si attende l’ufficialità della firma. Già la scorsa settimana si sono poste le basi, ma serviva qualcosa di più. Ed è possibile che arrivi proprio da oggi, come informa il nostro inviato in sede Onorio Ferraro.

Rinnovo Inzaghi, l’agente Tinti in sede all’Inter!

PRESENZA – Pochi istanti fa, ha fatto il suo ingresso nella sede di viale della Liberazione Tullio Tinti, l’agente di Inzaghi (e non solo, visto che per esempio cura anche gli interessi fra gli altri di Emil Audero). Accompagnato dal suo collaboratore Paolo Castellini. Una presenza attesa, in una giornata che doveva dare novità su questo fronte. Si attendono novità al momento dell’uscita di Tinti dalla sede, dopo aver incontrato l’Inter, per capire se Inzaghi abbia già rinnovato. Seguiranno aggiornamenti nel corso del pomeriggio.