Inzaghi: «Acerbi mi ha dato sicurezza, speriamo! Orgoglioso»

Inzaghi in conferenza stampa al termine di Roma-Inter, match valido per l’ottava giornata di Serie A. Le sue parole raccolte dall’inviato di Inter-News.it presente all’Olimpico.

CONFERENZA STAMPA INZAGHI POST ROMA-INTER

CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi ha tenuto la conferenza stampa post partita di Roma-Inter.

Il valore che dai a questa vittoria?

Vittoria importantissima contro un avversario di assoluto valore. Dopo 28′ avevo usato due slot, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Avevamo bisogno in trasferta di ricominciare, l’anno scorso avevamo fatto cose grandissime che in questo momento ci mancavano. Siamo contenti e ho fatto i complimenti ai ragazzi. Potevamo fare il secondo gol, ma bravissimo Svilar su Dumfries e Thuram nel primo tempo. Non abbiamo concesso tanto, avversaria tosta per chiunque.

Miglior partita insieme all’Etihad, Inzaghi?

Noi eravamo stanchi e loro hanno messo qualità, a quel punto ci siamo abbassati con Correa che ci ha dato una mano. Carlos Augusto indolenzito, ma aveva dato ampia disponibilità. Dimarco e Bastoni avevano speso tanto.

Vittoria pesante? E il centrocamo?

Valuteremo Zielinski e Asllani, quest’ultimo ha avuto un contrasto venerdì. Sarà da valutare, abbiamo un gruppo di lavoro importante, no certezze per Berna.

Su Calhanoglu e Acerbi, che ci puoi dire Inzaghi?

Calha non era a posto, sentiva un adduttore indurito, bisogna valutare per Berna. Acerbi ha sentito il flessore indurirsi, ma secondo lui si è salvato in tempo.

Inzaghi, uno dei temi era la meno fame. Questa sera la risposta. Segnale alle altre?

Lo dirà il tempo, quello che posso dire è che vedo la squadra lavorare seriamente. I ragazzi vogliono vincere ancora, sapendo che ci sono avversarie che hanno investito tanto e si sono rafforzate. Ogni giorno lavoriamo per bene.

Inzaghi, questa sera orgoglioso della sua Inter?

Assolutamente! Sono molto soddisfatto, i ragazzi non si sono innervositi, invece sono rimasti lucidi. Abbiamo analizzato negli spogliatoi.