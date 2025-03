Inzaghi: «Abbiamo tenuto! Carlos Augusto out a Rotterdam»

Inzaghi ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Inter, scontro diretto della ventisettesima giornata. Sul posto il nostro inviato.

CONFERENZA STAMPA INZAGHI POST NAPOLI-INTER

CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi ha tenuto la conferenza stampa post Napoli-Inter:

Quanto avete pagato nel secondo tempo la stanchezze e la situazioni infortuni?

Già eravamo in emergenza, ho chiesto a Dimarco e Calhanoglu di tenere ma non riuscivano. I ragazzi hanno fatto il massimo, contro una squadra che è cresciuta tanto. Nell’azione del gol potevamo chiaramente fare meglio, lo rivedremo e lo analizzeremo. Dumfreis a sinistra e Pavard a destra non li avevamo mai provati, sono rimasto così e il Napoli è una squadra di assoluto valore e nella ripresa ci ha creati più di un problema. Stiamo tutte lì, mancano 11 partite, è un campionato aperto e ognuno deve guardare il proprio percorso. Abbiamo la Coppa Campioni e la Coppa Italia da giocarci, avremo ancora qualche problema nelle prossime partite, ma ho chiesto disponibilità.

Inzaghi, punto infortunati e Rotterdam?

Dimarco e Calhanoglu non stanno bene. Dimarco non ha sentito una fitta, per Calhanoglu una ginocchiata. Speriamo non sia come quella di Carlos Augusto a Torino. A Rotterdam Carlos Augusto penso non ce la faccia, vediamo.

La squadra ha mostrato orgoglio. Vi attaccate a questo per superare gli scogli?

Bisogna pensare a quello, speriamo che dopo la sosta possano rientrare tutti. Oggettivo che abbiamo qualche difficoltà, normale che possa subentrare qualche difficoltà.

Bastoni a sinistra?

Non ha chiesto niente, ha fatto una grandissima gara. Ho pensato che poteva uscire o Acerbi o Bastoni. Ma non ha chiesto il cambio Ale.