Inzaghi a Milano, inizia la sua nuova avventura all’Inter. A breve l’annuncio?

INZAGHI-DAY – Simone Inzaghi a Milano! L’ormai ex tecnico della Lazio è pronto per la sua nuova avventura che lo legherà all’Inter per i prossimi due anni, e un contratto da 4 milioni a stagione più eventuali bonus. Il tecnico è arrivato alla Stazione Centrale e in giornata è atteso l’annuncio ufficiale.