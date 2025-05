Inzaghi, 60 milioni sul mercato e 5 acquisti per restare all’Inter! – CdS

Dopo praticamente sei estati l’Inter è pronta a rifare mercato. Il club mette sul piatto una sessantina di milioni per rinforzare e rinfrescare la rosa e allo stesso per convincere Simone Inzaghi ad allontanare definitivamente la pista araba.

ULTIMA VOLTA – L’Inter non fa un mercato di acquisti veri e propri dall’estate del 2019, quando ad Antonio Conte, arrivato sulla panchina nerazzurra, l’allora presidente Zhang regalò in un colpo solo Romelu Lukaku, Nicolò Barella e Stefano Sensi. Poi da lì in avanti, i rubinetti iniziarono a chiudersi. Solamente l’estate dopo, lo stesso Conte venne “accontentato” con gli arrivi di Hakimi (chiuso in realtà nel maggio del 2020) ed Eriksen prima (gennaio 2020). Opportunità mai avute da Simone Inzaghi, che durante questi quattro anni, ha dovuto lavorare con spese ridotto praticamente all’osso. Nessun altro allenatore, sottolinea il Corriere dello Sport, si è trovato nelle stesse condizioni. Nonostante ciò, è riuscito a portare a casa sei trofei, tra cui uno scudetto, giocando anche due finali di Champions League. Ora, l’Inter potrà finalmente ritornare a fare mercato. E ci sono 60 milioni di attivo per convincere il tecnico a rimanere alla guida interista, con ben cinque colpi da poter chiudere.

L’Inter ha 60 milioni di attivo da spendere, Inzaghi necessita di 5 acquisti

I NOMI – Chiuso già Sucic, che tra quattro giorni diventerà ufficialmente dell’Inter (dal 1° giugno), l’Inter si appresta anche a definire l’affare Luis Henrique col Marsiglia. Si dovrebbe chiudere a 25 milioni più bonus. Poi arriveranno due attaccanti. Zirkzee piace come terzo così come Hojlund, entrambi del Manchester United. Mentre come quarta punta, occhio sempre ad Ange-Yann Bonny. A centrocampo, al momento, è testa a testa tra Samuele Ricci e Morten Frendrup. E arriverà anche un difensore. In lista: De Winter, Lucumi e Beukema.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno