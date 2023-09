Inzaghi 2025, ora lo Scudetto: Inter chiara! Rifarsi a Mancini − CdS

Inzaghi ha rinnovato ufficialmente con l’Inter fino al 2025, ora l’Inter chiede in cambio un regalo ben preciso: lo Scudetto. Mancini come riferimento

SCAMBIO DI REGALI − Simone Inzaghi e l’Inter si si sono promessi amore fino al 2025, ufficiale il suo rinnovo del contratto. Ora l’Inter vuole ricambiato il favore con la vittoria dello Scudetto, che significherebbe quota 20 e dunque seconda stella. Il tecnico ha prolungato per un altro anno il contratto che scadeva nel 2024 e guadagnerà 5,5 milioni di euro più bonus. Inzaghi è al terzo anno consecutivo di Inter, non accadeva da Roberto Mancini che un allenatore stesse all’Inter oltre il secondo anno di fila. Proprio come l’ex CT, Inzaghi punta allo Scudetto proprio al terzo anno. Infatti, nei due anni precedenti il Mancio non era riuscito a vincerlo, trionfando appunto al tentativo numero tre. Inzaghi cerca la laurea definitiva, dopo aver sfiorato quasi il dottorato con la finalissima di Champions League a Istanbul contro il Manchester City. Se nelle gare secche è praticamente ineguagliabile, Simone è alla ricerca della consacrazione in campionato, dove a forza di inciampi e poca continuità non è mai riuscito a portare l’alloro più luminoso alla Beneamata (vinte quattro coppe). L’inizio quest’anno è più che promettente: tre vittorie di fila, otto gol fatti e zero incassati. Dopo la sosta si inizia veramente a fare sul serio con il ciclo di gare ogni tre giorni. Inzaghi e l’Inter puntano alla stella.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno