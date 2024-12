Inzaghi: «A 13 punti dopo sei partite! Inter, c’era una sensazione»

Simone Inzaghi e le sue parole dopo la sconfitta dell’Inter sul campo del Bayer Leverkusen per 1-0. Nerazzurri a quota tredici punti in Champions League.

QUALIFICAZIONE – Simone Inzaghi, presente in zona mista dopo Bayer Leverkusen-Inter, ha commentato così la sconfitta dei nerazzurri e si è espresso poi anche sulla possibilità di entrare agli ottavi di finale senza passare dai playoff: «Siamo a 13 punti dopo sei partite, avremmo firmato alla vigilia, ma un punto in più ci avrebbe permesso di vincere poi la prossima partita per ottenere la matematica qualificazione. In attesa anche delle altre gare, dipende ovviamente tutto da noi».

Inzaghi parla di poca qualità messa in campo dalla sua Inter contro il Bayer Leverkusen

POCA QUALITÀ – Poi Inzaghi, nell’analizzare la partita, ha parlato di poca qualità messa in campo dai suoi giocatori. Ma l’allenatore non si dà per vinto, il percorso è comunque ben positivo e ci sono notevoli chance per ottenere la qualificazione diretta. Il suo commento: «Non abbiamo fatto calcoli, nella ripresa fatto poco poco, c’è grande delusione averla persa al 90′ e 30”. C’era la sensazione di poter andare di là ed essere pericolosi, ma non è una sconfitta che ci fa tornare indietro. Poca qualità? Può capitare, l’Inter ha abituati tutti quanti, ma a livello offensivo abbiamo fatto poco».