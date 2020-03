Inter-Getafe di Europa League, la proposta UEFA: data assurda

Dopo il rinvio deciso oggi (QUI il comunicato) e le parole del Direttore Generale del Getafe Villaverde (QUI le sue dichiarazioni) prende piede l’idea dell’UEFA di disputate una partita unica per l’ottavo di finale di Europa League Inter-Getafe

SFIDA UNICA – “L’idea della UEFA sembra dunque essere quella di far disputare le due sfide (Inter-Getafe e Siviglia-Roma) giovedì prossimo, il 19 marzo, con ogni probabilità a porte chiuse, cosa che annullerebbe il fattore campo e lascerebbe questa specie di spareggio ad armi pari in quanto a condizioni ambientali. In questo modo si salverebbe la competizione e non si altererebbe il calendario”.

Fonte: Gazzetta.it