Inter, Zielinski e Dumfries puntano alla Roma. Thuram, una realtà – Sky

L’Inter affronterà la Roma nella sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Per l’occasione, il tecnico Simone Inzaghi spera di riavere a disposizione Piotr Zielinski e Denzel Dumfries.

LA NOTIZIA – L’Inter è oggi a riposo, dopo la sconfitta rimediata contro il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia per 0-3. La squadra nerazzurra tornerà nella giornata di domani, 25 aprile, a lavorare in gruppo per preparare la prossima sfida di Campionato contro la Roma. Il match con la compagine allenata da Claudio Ranieri può rappresentare il crocevia della stagione dei meneghini, il cui eccellente andamento fino a metà aprile non è stato alterato da due sconfitte, per quanto pesanti, subìte in tre giorni. Di fronte i nerazzurri si troveranno la migliore squadra del girone di ritorno, numeri alla mano, per cui l’impegno sarà tanto arduo quanto affascinante per i contorni che lo caratterizzano.

Inter, ora la Roma di Ranieri: Zielinski e Dumfries scalpitano per il ritorno

RIENTRI AUSPICATI – Come riferito da Sky Sport, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi spera di avere a disposizione sia Piotr Zielinski sia Denzel Dumfries, entrambi assenti dal campo da svariate settimane, per la gara casalinga contro la Roma. L’estro e la qualità del polacco, così come la spinta offensiva dell’olandese, sono terribilmente mancati ai nerazzurri negli ultimi impegni. Poter beneficiare delle loro qualità, anche se solo a partita in corso, sarebbe già di per sé un toccasana per Inzaghi. Così da racimolare qualche certezza in più in vista del delicato finale di stagione, a partire proprio dalla sfida contro la Roma.

LO SCENARIO – Diverso il discorso per quanto riguarda le condizioni fisiche di Marcus Thuram, per il quale si ipotizza un ritorno in occasione dell’andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona. Contro la Roma bisognerà fare di necessità virtù, ma contro i catalani è estremamente importante il suo recupero. Con la sua capacità di scompaginare gli spartiti delle difese avversarie, grazie alla velocità e all’abilità negli inserimenti di cui è dotato, Thuram può infatti davvero rappresentare una figura determinante nel contesto del confronto tra l’Inter e i blaugrana.