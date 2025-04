Inter, Zielinski e Dumfries puntano al rientro. Settimana cruciale!

L’Inter spera di riavere al meglio Piotr Zielinski e Denzel Dumfries in vista del match dell’andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sul punto.

LA SITUAZIONE – L’Inter deve dimenticare in fretta la sconfitta subìta contro il Bologna per 0-1 nell’ultimo turno di Serie A. Per farlo, il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan rappresenta l’opportunità ideale in questo senso. Per la sfida non ci saranno Marcus Thuram, Piotr Zielinski e Denzel Dumfries, i quali puntano al rientro nelle prossime settimane in vista degli incontri di Serie A e Champions League. Sul punto si è così espresso l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi: «C’è l’intenzione di recuperare Thuram tra Roma e Barcellona, quindi salterà il derby. Dopo la Roma, l’auspicio è di ritrovare in gruppo Zielinski e Dumfries, il che sarebbe la soluzione ottimale per l’Inter. Ai nerazzurri avrebbero sicuramente fatto comodo contro il Bologna, considerando la loro intensità».

Barzaghi sui tempi di recupero di Zielinski, Dumfries e Thuram con l’Inter

I TEMPI – Barzaghi ha poi proseguito indicando quando una differenza sostanziale tra il caso del polacco e dell’olandese e quello del francese: «Il ritorno al 100% sarà sicuramente più lungo per il polacco e l’olandese, mentre invece Thuram tornerà più facilmente alla forma migliore».