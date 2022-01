Inter, Zhang vuole bloccare il gruppo dirigenziale: avanti fino al 2025 – Sky

L’Inter, oltre al primo posto in classifica e alla vittoria della Supercoppa, può vantare un gruppo dirigenziale che ha lavorato bene e continua a farlo. Secondo Manuele Baiocchini – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, la volontà del presidente Zhang è quello di riconfermare l’intero gruppo

RICONFERMA – L’Inter vuole riconfermare Piero Ausilio, Dario Baccin e Giuseppe Marotta. Secondo Manuele Baiocchini, la volontà di Steven Zhang è quella di dare continuità al progetto: «Un blocco di dirigenti che sta facendo bene: Ausilio, Baccin e Marotta. Allora questo blocco dirigenziale la società, Zhang in primis, vorrebbe portarlo avanti per diverso tempo con rinnovi contrattuali fino al 2025. L’Inter, che in questo momento non può fare tanto sul mercato e nemmeno ne ha bisogno, vuole bloccare questo gruppo di dirigenti per cercare di portare avanti il progetto e avere una visione a lungo termine del futuro. Saranno ancora loro tre».