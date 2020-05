Inter, Zhang in “seconda fila”: nessuna data per il rientro a Milano – GdS

Inter, Zhang in “seconda fila”: nessuna data per...

Steven Zhang è sparito dalla scena dopo l’esplosione di rabbia contro Dal Pino, presidente della Lega Serie A (vedi articolo). Come riportato da “gazzetta.it”, il presidente dell’Inter si trova a Nanchino da due mesi e segue le evoluzioni dalla “seconda fila”

SILENZIO – Steven Zhang, dopo l’attacco frontale alla Lega Serie A e al suo presidente Paolo Dal Pino, ha scelto la via del silenzio ed è sparito anche dai social. Il presidente dell’Inter si trova a Nanchino da ormai due mesi e non sembra aver programmato una data per il rientro a Milano. Dopo aver espresso dissenso per la gestione dell’emergenza Coronavirus da parte del sistema calcio italiano, Zhang non si è più esposto in prima persona, nemmeno sulla questione della ripartenza della Serie A.

SECONDA FILA – “Poca voglia di intervenire: posizione di attesa – si legge su “gazzetta.it”, in fondo l’attenzione che aveva riservato alla questione Covid-19 – parsa a tutti in un primo momento eccessiva – s’è invece tristemente rivelata azzeccata”. Zhang, dal quartier generale di Suning, dialoga costantemente con la dirigenza dell’Inter sulle questioni più urgenti. Dunque, budget da aggiornare a fronte della pandemia, le partnership da consolidare, il canale beneficenza sempre aperto e i dialoghi sulla parte sportiva, relativi alla politica e al campo. “Insomma: Zhang non è sparito. S’è messo in seconda fila ad osservare”.

Fonte: gazzetta.it – Davide Stoppini