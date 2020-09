Inter, Zhang è arrivato ad Appiano Gentile! Vidal al rettilineo finale – Sky

Steven Zhang Inter

L’Inter lavora duro in vista dell’esordio in campionato contro la Fiorentina (vedi articolo) ma anche sul mercato per arrivare a Vidal. Matteo Barzaghi – intervenuto in diretta su “Sky Sport 24” – annuncia l’arrivo ad Appiano di Steven Zhang

VISITA – L’Inter lavora in campo ma anche fuori per regalare Arturo Vidal ad Antonio Conte. Steven Zhang, come riportato da Matteo Barzaghi, è arrivato da poco ad Appiano Gentile: «Qui ad Appiano Gentile è arrivato Steven Zhang. Il presidente è arrivato qui sicuramente per stare vicino alla squadra, all’allenatore e ai dirigenti. Questa unione di intenti fa bene alla squadra e alla rosa per preparare la partita con la Fiorentina e le amichevoli precampionato. Poi sul mercato c’è stato il netto passo avanti dell’Inter verso Vidal: il club nerazzurro in questo momento si trova vicino al cileno, mancano gli ultimi dettagli ma siamo al rettilineo finale».