Inter, zero distrazioni: tutti i rinnovi congelati ma con una sola eccezione

Inter, stop ai rinnovi. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la società ha bloccato la situazione rinnovi eccezion fatta per un giocatore.

CONGELATI – L’Inter ha scelto di congelare la situazione rinnovi per i giocatori in scadenza, visto il momento delicato. La società di Viale della Liberazione vuole concentrare tutte le attenzioni al campionato, evitando ulteriori distrazioni. Per i prolungamenti di contratto dei vari Ivan Perisic, Samir Handanovic e Milan Skriniar, se ne riparlerà a fine stagione. Unica eccezione, ovviamente, per Marcelo Brozovic. Ma nel suo caso è già tutto fatto: si tratta solo di annunciare la firma, una volta che saranno sistemati gli ultimi dettagli burocratici, che peraltro non riguardano l’Inter. Non sarebbe una sorpresa che l’ufficialità arrivasse proprio durante la sosta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno