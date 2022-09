Inter Women-Pomigliano, le formazioni ufficiali: Guarino cambia in difesa

Inter Women-Pomigliano tra poco in campo. Fischio d’inizio alle ore 14:30 presso lo stadio ‘Franco Ossola’ di Varese per la partita della 3ª giornata del Campionato Italiano di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali. Coach Guarino mette in panchina van der Gragt

INTER WOMEN-POMIGLIANO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: 22 Durante; 2 Sønstevold, 29 Kristjánsdóttir, 19 Alborghetti, 13 Merlo; 5 Karchouni, 34 Mihashi, 6 Santi; 33 Ajara Njoya, 9 Polli, 11 Chawinga. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Van der Gragt, 7 Marinelli, 8 Brustia, 10 Bonetti, 14 Robustellini, 17 Fordos, 18 Pandini. Coach: Rita Guarino

POMIGLIANO: 1 Cetinja, 3 Fusini, 4 Konat, 5 Passeri, 7 Corelli, 8 Gallazzi, 10 Sena Das Neves, 16 Rizza, 20 Martinez, 28 Ferrario, 33 Novellino. A disposizione: 29 Fierro, 2 Apicella, 6 Rabot, 9 Amorim Dias, 11 Manca, 18 Rocco, 21 Di Giammarino, 30 Battelani, 44 Miotto. Coach: Nicola Romaniello.