Inter, Werner Ã¨ il prescelto: prima bozza di offerta al Lipsia – SM

Inter, Werner è il prescelto: prima bozza di offerta al Lipsia – SM

Timo Werner è il prescelto dall’Inter per prendere in attacco il posto che, molto probabilmente, sarà lasciato libero da Lautaro Martinez. I nerazzurri stanno già preparando un’offerta per il Lipsia

Lautaro Martinez è sempre più vicino al Barcellona e l’Inter ha già scelto l’erede dell’attaccante argentino. Secondo “Sport Mediaset” il prescelto è proprio Timo Werner. I nerazzurri hanno già intensificato i contatti con l’agente dell’attaccante tedesco per bruciare la concorrenza. Nella trattativa potrebbe essere inserito anche il cartellino di Valentino Lazaro per abbassare i 50 milioni di valutazione che il Lipsia dà al suo attaccante.