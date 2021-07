Inter, weekend lungo di riposo (senza partite). Poi previsti gli ultimi ritorni

L’Inter ha chiuso la prima parte del suo precampionato ieri mattina, con l’ultimo allenamento. Inzaghi ha dato il rompete le righe alla squadra, che si ritroverà soltanto lunedì e con qualche volto nuovo rispetto a questi giorni.

SI RIPRENDE – Il mese di luglio dell’Inter è finito in anticipo. Ieri ultimo allenamento ad Appiano Gentile, di mattina, poi un po’ di pausa dopo tre settimane intense in ritiro alla Pinetina. Complice il fatto che sarà l’ultimo weekend senza partite (ancora da ufficializzare le amichevoli dell’8 agosto col Parma e del 14 con la Dinamo Kiev) la squadra ha avuto un weekend lungo di riposo. Simone Inzaghi tornerà ad allenare il gruppo dell’Inter nella giornata di lunedì. Con qualche volto nuovo: tornano Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, gli ultimi assenti dopo le nazionali. Con loro tre il gruppo sarà completo, con l’eccezione (ovvia) di Christian Eriksen. Per il danese, però, la prossima settimana è comunque previsto un passaggio a Milano per svolgere ulteriori esami. C’è poi chi, come Radja Nainggolan, può sfruttare i tre giorni liberi per sistemare questioni di mercato (vedi articolo). Da lunedì, intanto, l’Inter riprenderà a lavorare e stavolta senza fermarsi più fino al Genoa, l’esordo ufficiale (vedi calendario).