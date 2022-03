Inter, a volte ritornano…dal 1′: a Torino dentro Vecino. La mossa di Inzaghi

In Torino-Inter, Inzaghi dovrebbe rimettere dal primo minuto Matias Vecino. Per l’uruguaiano sarà la quarta gara assoluta da titolare in questa stagione

RITORNO − A volte ritornano. Domani sera in Torino-Inter, si rivedrà in campo dal primo minuto Matias Vecino. L’uruguaiano è l’indiziato numero uno per sostituire Marcelo Brozovic. Importante chance per il centrocampista che in questa stagione ha giocato da titolare solamente in tre occasioni (dopo Shakhtar Donetsk, Bologna ed Empoli in Coppa Italia). Vecino dovrebbe affiancare Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu in mezzo al campo. Si tratta, comunque, di una vera e propria novità. Al momento, Vecino ha giocato complessivamente 488 minuti tra tutte le competizioni, mettendo a referto una sola rete in campionato. Proprio nell’unica giocata da titolare: il 18 settembre nel 6-1 di Inter-Bologna.

MOSSA − Quella di mister Inzaghi è sicuramente una variante tecnica interessante. Vista l’assenza del metronomo Brozovic, l’unico in grado di prenderne le veci da regista è Barella. Ecco che allora, per sopperire al posto vacante di mezz’ala sinistra, Vecino può essere la scelta più corretta. Contro un Torino che fa della fisicità e della pressione le sue arme migliori, serve un uomo con le caratteristiche dell’uruguaiano. Alto e roccioso per fare a botte con i vari Pobega e Mandragora, nonché bravo negli inserimenti senza palla. Vecino sicuramente è più fresco di Arturo Vidal che in settimana ha giocato tutti e 95 i minuti di Liverpool-Inter. Non solo, sarà probabilmente una delle sue ultime chance per meritarsi la riconferma con la maglia dell’Inter.