Inter-Villarreal deciderà il numero 1 di Lecce! Gerarchie a rischio ribaltone

In Inter-Villarreal, Inzaghi farà l’ultimo rodaggio all’undici tipo prima di Lecce. C’è una sensazione per quanto riguarda la porta e sul dualismo Handanovic-Onana

CHI TRA I PALI IN INTER-VILLARREAL? − Inter-Villarreal come crash-test prima di Lecce. Tra l’Adriatico e il Via del Mare, l’Inter (almeno nell’undici iniziale) sarà probabilmente molto simile. Simone Inzaghi farà le prove generali per capire chi schierare o meno dal 1′ contro i salentini alla prima dell’anno. Se Romelu Lukaku è alla ricerca della forma ideale (vedi focus), il test contro gli spagnoli sarà altrettanto interessante sul capitolo portiere. La sensazione è una: chi scenderà titolare all’Adriatico lo farà probabilmente anche al Via del Mare. Domanda: sarà Samir Handanovic o André Onana?

INTER-VILLARREAL FONDAMENTALE

IL PIÙ PROBABILE − Stando alle indicazioni fornite anche dallo stesso Simone Inzaghi (conferenza stampa in primis), tutto fa pensare che il numero uno sia a Pescara che a Lecce sarà proprio il capitano sloveno. Nonostante i 90 minuti in panchina contro il Lione, Handanovic rimane nella testa di Simone il numero uno fra i pali. D’altronde, anche le amichevoli precedenti danno ragione al portiere di Lubiana. In quattro amichevoli ‘ufficiali’, il confronto è di tre a uno contro il neo-acquisto Onana.

L’IPOTESI RIBALTATUTTO − Occhio però alle sorprese. Contro il Lione, Onana è stato autore di una prestazione molto positiva. Reattivo tra i pali e decisamente utile con i piedi in fase di costruzione. La sua prova non è assolutamente da sottovalutare. Onana titolare col Villarreal significherebbe un Onana dal 1′ anche col Lecce. Se venisse confermata questa ipotesi, le gerarchie di inizio stagione sarebbero già totalmente capovolte.