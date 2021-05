L’Inter di Suning riparte da Oaktree e da un altro summit di pianificazione in stile Villa Bellini 2020. Come riportato da “Sport Mediaset”, Conte e Marotta fisseranno specifici paletti per continuare il progetto al fianco di Zhang

PIANI FUTURI – L’ingresso di Oaktree Capital come partner finanziario della proprietà Suning prevede anche la garanzia di due posti nel CDA dell’Inter al posto dei membri di LionRock Capital, che per il momento resta azionista di minoranza ma potrebbe lasciare il posto proprio al fondo statunitense. Definita la questione finanziaria, nelle prossime ore è atteso il confronto tra il Presidente Steven Zhang, il management guidato dall’AD Sport Beppe Marotta e l’allenatore Antonio Conte, per delineare i piani futuri. Zhang, per convincere tutti a continuare con l’Inter, deve garantire agli altri partecipanti che non ci saranno più problemi né di tipo economico né sportivo. Poi si parlerà anche di mercato. Conte e la dirigenza chiederanno a Zhang di non sacrificare nessun big della rosa campione d’Italia. Andrà in scena un Villa Bellini-bis, come finirà stavolta?