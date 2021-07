Inter, vigilia di lavoro in vista del Crotone: Lukaku in campo?

Inter al lavoro. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi continuano infatti la preparazione in vista della stagione 2021/2022 con un occhio anche all’amichevole di domani pomeriggio contro il Crotone. Ecco le ultime

VIGILIA – Giornata di lavoro ad Appiano Gentile dove l’Inter di Simone Inzaghi sta preparando la nuova stagione. I nerazzurri – causa Covid-19 – hanno rinunciato alla tournée negli Stati Uniti sostituendo la duplice amichevole con un test in programma domani alle 18 contro il Crotone.

GRUPPO – Nelle foto pubblicate da “inter.it” non è visibile Romelu Lukaku. Il belga, arrivato a Milano domenica, così come Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Matias Vecino non ha quindi lavorato in gruppo. Vedremo quindi se sarà impegnato anche solo per uno spezzone di partita domani (qui le informazioni su come seguire il match).