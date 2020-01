Inter, Vidal subito ed Eriksen a giugno. La svolta è in mezzo – GdS

“La Gazzetta dello Sport” dà quasi per certo l’arrivo di Arturo Vidal nel mercato di gennaio. Più difficile arrivare a Christian Eriksen. I dettagli di un trafserimento che avrebbe del clamoroso. Gennaio o giugno che sia.

PENSATORI – Il doppio top player per mettere in discussione il dominio nazionale della Juventus. Si potrebbe riassumere così la strategia di mercato dell’Inter. Arturo Vidal è obiettivo concreto e sarà molto probabilmente il botto invernale. Christian Eriksen, invece, è il sogno da coltivare nei prossimi mesi. Tenendo presente che per il fantasista, classe ’92 del Tottenham, ci sarà da vincere la concorrenza dei top club europei, come Real Madrid e Barcellona. Il contratto del danese scade a giugno 2020 ma non va sottovalutato un rilancio della squadra inglese, sfruttando magari la capacità persuasiva del sempreverde José Mourinho. In realtà gli Spurs stanno tentando di convincere Eriksen da inizio 2019, arrivando a offrire un ingaggio da nove milioni a stagione. Ma se anche lo Special One dovesse fallire, il club londinese potrebbe scegliere di cederlo subito per evitare di perderlo senza monetizzare.

CONCORRENZA – Il pericolo numero uno, nella corsa immediata a Eriksen è il Manchester United, che ha cercato fino all’ultimo di acquistarlo in estate. La destinazione non sembra essere gradita al giocatore, da tempo appetito dalle grandi di Spagna. Il club più accreditato, nel breve, potrebbe essere il Paris Saint-Germain, in cui il danese avrebbe la certezza di giocare la Champions League oltre ad un ingaggio importante. L’Inter rimane alla finestra senza sbilanciarsi troppo, dopo aver fatto qualche sondaggio già ai tempi di Luciano Spalletti. Milano sarebbe una destinazione gradita al danese, ma ci sarebbe da sciogliere il nodo ingaggio: difficile che il trequartista si muova per un contratto troppo distante da un quinquennale da quindici milioni netti a stagione. Se così fosse, l’Inter si defilerebbe dall’acquisto. Ma qualora Eriksen dovesse confermare di gradire il nerazzurro, difficilmente Giuseppe Marotta non farebbe di tutto per strapparlo alla concorrenza.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo