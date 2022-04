Inter, Vidal e Gosens indisponibili: uno punta l’Udinese! L’altro da valutare

L’Inter domani affronterà il Bologna al Dall’Ara nel recupero della ventesima giornata di Serie A. Inzaghi dovrà fare a meno di Gosens, Vidal e Caicedo (vedi articolo). Matteo Barzaghi fa il punto sulle condizioni del tedesco e del cileno

SITUAZIONE INFORTUNATI – L’Inter domani con il Bologna proverà a sorpassare il Milan in testa alla classifica. Simone Inzaghi dovrà fare ancora a meno di Felipe Caicedo, Arturo Vidal e Robin Gosens. Secondo le ultime indiscrezioni di Matteo Barzaghi, il tedesco è da valutare: “Vidal ha lavorato bene a parte e ci sarà a Udine così come Caicedo. Gosens sta facendo terapie e sarà da valutare nei prossimi giorni: si proverà a recuperarlo per l’Udinese ma l’Inter non vuole assolutamente rischiare. Quindi se non sarà Udine sarà la sfida con l’Empoli“.