Inter, Vidal aiuta Marotta. Politano pedina chiave per...

Inter, Vidal aiuta Marotta. Politano pedina chiave per gennaio – SM

Condividi questo articolo

“Sport Mediaset” fa il punto della situazione in vista dell’apertura del mercato invernale. L’Inter sta lavorando per portare Arturo Vidal a Milano: il cileno ha già forzato la mano col Barcellona. Occhio al nome di Matteo Politano: chiave di volta per sbloccare ulteriori operazioni.

ROTTURA – Arturo Vidal sta cercando in tutti i modi di dare una mano all’Inter. La mossa del cileno, che ha rivendicato il mancato pagamento degli sponsor (QUI i dettagli), è volta a ridimensionare le richieste blaugrana. Si tratta di un tentativo esplicito di recidere il cordone ombelicale che lo lega al Barcellona dal 2018 (QUI la risposta dura dei catalani, a mezzo stampa). L’Inter lo sta aspettando e Giuseppe Marotta sarebbe pronto a riconoscergli i 5 milioni di contratto fino al 2022. I prossimi giorni rischiano di essere decisivi per un trasferimento che Antonio Conte aspetta a braccia aperte,

OPERAZIONI – Sugli altri fronti, i nerazzurri lavorano per riportare anche Marcos Alonso in Italia. Il problema risiede nella richiesta esosa del Chelsea: 35 milioni di valutazione più eventuali bonus. L’Inter lo valuta la metà. Occhio anche al profilo di Matteo Politano, voluto fortemente da Fiorentina e Atalanta, potrebbe essere sfruttato per arrivare a Fernando Llorente del Napoli. È un profilo che molto si avvicina alle preferenze di Conte, che però stazionano su Olivier Giroud. Sul francese pare essersi appena inserita la Juventus.