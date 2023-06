Inter, via uno tra Onana e Dumfries per Frattesi? Le novità − SM

Secondo SportMediaset, l’Inter è in vantaggio rispetto alle altre per l’acquisto del cartellino di Davide Frattesi. Ma, per arrivare al calciatore, spunta ora l’ipotesi di rinunciare a uno tra Onana e/o Dumfries (vedi QUI).

SACRIFICIO − Secondo la redazione di SportMediaset, l’Inter punta a battere la concorrenza per Davide Frattesi e ha attualmente una posizione di privilegio con il Sassuolo perché è partita prima degli altri. Oltre ad avere una contropartita tecnica che è quella di Samuele Mulattieri. La cifra richiesta dai neroverdi si aggira allora attorno ai 30 milioni di euro. Ma, con questa volontà dei nerazzurri, spunta anche l’ipotesi di un sacrificio necessario. I nomi sul piatto al momento sarebbero quelli di Denzel Dumfries e di André Onana. Uno tra i due dovrebbe partire, secondo SportMediaset, per far posto al centrocampista.