Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, Antonio Conte si sarebbe opposto alla cessione di un big. Aria di divorzio sempre più vicino.

ROTTURA – Altro giorno senza il famoso incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte. Secondo il quotidiano romano a firma di Andrea Ramazzotti, la rottura tra le due parti ad oggi sembrerebbe la cosa più ovvia. Da una parte il tecnico preferirebbe essere chiamato per chiarire la situazione societaria e avere rassicurazioni in vista della nuova stagione. Dall’altra parte Steven Zhang non ritiene opportuno confrontarsi con il tecnico e pensa che il tutto sia stato già abbondantemente spiegato. Anzi, secondo il “Corriere dello Sport” uno tra Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e Achraf Hakimi potrebbe essere proprio ceduto per far cassa. Antonio Conte si sarebbe opposto a questa soluzione. Buonuscita in arrivo? Per andarsene il tecnico pretende almeno 7 milioni, cioè circa la metà del suo attuale stipendio. La società dal canto suo non ha pensato a una buonuscita perché reputa lo strappo ancora ricucibile.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.