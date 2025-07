Inter, al via il pre raduno: il programma di giornata per i primi 4 (+1)

Si riaprono i cancelli di Appiano Gentile per quattro (più uno) calciatori dell’Inter. Ecco tutte le ultime sul primo giorno di pre-raduno nerazzurro.

RIPRESA – L’attesa può dirsi finita, anche l’Inter sta per tornare al lavoro. Il raduno nerazzurro, previsto per sabato 26 luglio, verrà anticipato di qualche giorno per cinque giocatori. Si tratta dei quattro calciatori reduci da infortunio – Hakan Calhanoglu, Yann Bisseck, Piotr Zielinski e Benjamin Pavard – e del nuovissimo acquisto Ange-Yoan Bonny, che oggi inaugureranno la pre-season della nuova Inter di Cristian Chivu.

Inizia il pre-raduno dell’Inter: ecco cos’è previsto oggi per i quattro (+1) giocatori ad Appiano Gentile

IL PROGRAMMA – Ad aggiornare sul programma di giornata dei cinque nerazzurri è Matteo Barzaghi, inviato all’esterno di Appiano Gentile per Sky Sport. Il giornalista, filo nerazzurro, informa che la mattinata di oggi sarà dedicata agli esami strumentali per i quattro calciatori reduci da infortunio. Gli approfondimenti medici serviranno per valutare le loro condizioni, che probabilmente saranno migliorate grazie al riposo e alle cure avviate settimane fa. Nel pomeriggio poi i quattro calciatori, con l’aggiunta di Bonny, sono attesi ad Appiano Gentile per iniziare a lavorare. Nel frattempo all’esterno del centro sportivo l’entusiasmo è già alle stelle per il ritorno di Calhanoglu, dopo le notizie emerse ieri sulla sua quasi certa permanenza all’Inter.