Inter, al via gli impegni di aprile! Adesso la parte più complicata

Simone Inzaghi si prepara a un mese di fuoco: l’Inter scenderà in campo il doppio delle volte rispetto a Napoli e a qualsiasi squadra italiana. Tre impegni separati, e un sogno da inseguire.

START – Inizia oggi il mese più complicato per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri partiranno con l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Poi sabato invece, ci sarà la trasferta di Serie A contro il Parma al Tardini. Con la semifinale di oggi, l’Inter proverà a capire fin dove può arrivare, considerando anche i tanti impegni tra campionato e Champions League. Settimana prossima invece, si entrerà nel vivo con l’andata dei quarti di finale di Champions League. In Baviera, l’Inter proverà ad aprire un cerchio e magari con il rientro di Lautaro Martinez tutto potrebbe sembrare più fattibile.

Inter, tanti impegni e poco tempo! Il calendario

IMPEGNI – Dopo il viaggio in Germania, i nerazzurri ospiteranno a San Siro il Cagliari che si gioca un pezzo fondamentale per la salvezza in Serie A. Mercoledì 16 invece, sarà il Bayern Monaco ad essere ospite dei nerazzurri per il ritorno dei quarti di Champions League. Infine le ultime tre partite, con la trasferta a Bologna e il ritorno in casa della semifinale contro il Milan in Coppa Italia. Il 27 aprile invece, ci sarà Inter-Roma che chiuderà il mese di aprile dopo otto partite e magari diventerà un primo match-point per l’eventuale vittoria dello scudetto.