Inter, via alla seconda parte di ritiro: ritrovo ad Appiano, due protagonisti

L’Inter è tornata oggi a lavorare ad Appiano Gentile dopo due giorni di pausa. L’amichevole con il Lens ha messo fine alla prima parte di ritiro precampionato mentre questa seconda parte vedrà la squadra impegnata in un nuovo allenamento congiunto (vedi dettagli). Di seguito un retroscena simpatico sulla seduta odierna

SECONDA PARTE – L’Inter si è allenata oggi dopo due giorni e mezzo di stop. L’amichevole con il Lens ha messo fine alla prima parte del ritiro, che è stata molto dura. Ora i ragazzi la sera sono liberi di tornare a casa dalle famiglie. Grandi protagonisti, come sempre, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic con braccia larghe da parte del croato accompagnate da tanti “mamma mia”. L’altro allenamento di giornata è stato fissato alle ore 18.00 per via del caldo intenso.