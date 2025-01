L’Inter viaggia verso Venezia: Bisseck out e non solo | Inter Chat Live

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 con Inter Chat in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Per Bisseck, e non solo, niente trasferta a Venezia.

IN VIDEO − Ritorna l’appuntamento con Inter Chat, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Archiviata la parentesi infelice della Supercoppa Italiana, si riparte col campionato. All’anti-vigilia del match contro il Venezia, però arrivano altre cattive notizie per Simone Inzaghi. Dopo Hakan Calhanoglu arrivano problemi fisici anche per Aurel Bisseck, che non sarà a disposizione per la trasferta di domenica. Al difensore tedesco si aggiungono altre due probabili assenze. Di questo e molto altro si parlerà tra poco nella diretta che avrà in conduzione Romina Sorbelli, con i redattori Alessia Gentile e Giulio Di Cenzo.

Inter Chat LIVE: tutte le info

SEGUICI OVUNQUE – Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci? Allora non perdere nessuna edizione di Inter Chat LIVE e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale) e Twitch (segui il canale) più l’ultima novità WhatsApp (iscriviti al canale).