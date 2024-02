L’Inter verso Lecce con diversi cambi! Sanchez più altri 4 (+1?) − Sky

L’Inter si prepara alla partita contro il Lecce, che si giocherà domani al Via del Mare. Inzaghi prepara dei cambi, Sanchez scalpita.

TURNOVER − L’Inter tra poco inizierà i lavori per preparare la partita contro il Lecce. Primo step dei quattro previsti per oggi. Simone Inzaghi, come raccontato da Matteo Barzaghi di Sky Sport 24, farà diversi cambi per far rifiatare qualche pedina a corto di fiato. In avanti, scalpita Sanchez. Il cileno è in vantaggio su Arnautovic per affiancare Lautaro Martinez. Oltre all’ex Marsiglia, dovrebbe partire titolari anche Frattesi in mezzo al campo per Barella, Dumfries a destra, Carlos Augusto al posto di Bastoni e Bisseck per Pavard. Rimane l’interrogativo sul portiere, se Sommer – ieri influenzato – non ce la, pronto Audero.

(3-5-2): Audero; Bisseck, Pavard, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez.