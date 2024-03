Inter in versione Virgilio: ‘Non ti curar di loro, guarda e passa’ − TS

L’Inter capolista è un muro di gomma e come Virgilio con Dante non si cura dei giudizi altrui, ma guarda e passa facendo la sua strada. Una strada che oggi l’ha portata a +15 sulla seconda.

CONCENTRATI − Altro che ‘rumore dei nemici’ o ‘manette’ al vento, l’Inter di Simone Inzaghi è un muro di gomma. E come Virgilio consiglia a Dante nella Divina Commedia non si cura dei giudizi e delle fantomatiche illazioni altrui, ma guarda e passa senza mai girarsi indietro. E’ questa la grande forza dell’Inter, che si avvia verso la seconda stella. In questi mesi, l’Inter si è infatti fatta scivolare tutte le accuse e le provocazioni scaturite nei propri confronti: dai cosiddetti ‘aiutini‘ reclamati da certa stampa e dai social, passando per le varie frasi e battute di Max Allegri (“Guardie e ladri”, Sinner-Djokovic”). Simone Inzaghi, a tal proposito, non ha mai risposto al suo collega bianconero andando sempre dritto per la sua strada. Eloquente e indicativo il messaggio di Lautaro Martinez dopo Fiorentina: “Proseguiamo per la nostra strada, senza parlare di nessuno“. Probabilmente anche per questo motivo l’Inter non ha staccato mai la spina quest’anno. Sempre sul pezzo, concentrata anche quando dorme (come dice il suo mister). Tant’è che Inzaghi si sta ancora mangiando le mani per quell’ottavo di Coppa Italia perso col Bologna ai supplementari. Insomma, la Beneamata non si sposta di una virgola, il suo è un governo sano, compatto e granitico. E anche l’esperienza di Marotta, un vincente, ha certamente aiutato.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino