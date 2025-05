Inter-Verona, turnover massiccio? Alla vigilia, Inzaghi pensa a 8 cambi!

Domani Inter-Verona, partita valida per la trentacinquesima giornata di campionato. Inzaghi, impegnato nuovamente martedì nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, potrebbe cambiare otto giocatori.

LA SFIDA – Meno uno a Inter-Verona, match in programma domani sera alle 20.45 allo Stadio San Siro. I nerazzurri, dopo aver fatto 3-3 a Barcellona nella semifinale di andata di Champions League, martedì 6 saranno attesi nella sfida di ritorno che si giocherà al Giuseppe Meazza. Ecco perché Inzaghi cambierà sicuramente qualcosa nella formazione che scenderà domani in campo col Verona. L’Inter è ancora in lotta per la vittoria dello scudetto, ma il Napoli dovrà giocare a Lecce alle 18 e in caso di vittoria allungherebbe temporaneamente a +6 a tre giornate dalla fine. Sarà un weekend praticamente decisivo. La formazione che manderà in campo Inzaghi sarà piena zeppa di riserve: d’altronde martedì col Barcellona sarà una delle partite più importante dell’ultimo decennio nerazzurro. Si va verso otto cambi.

La probabile formazione per Inter-Verona con diversi cambi

PROBABILE – Dalla sfida del Montjuic contro il Barcellona dei titolari scesi in campo dovrebbe rimanere solamente in tre: Yann Sommer, Yann Aurel Bisseck e Marcus Thuram. La presenza dei primi due è quasi certa, sul francese c’è da capire meglio l’allenamento di oggi e la rifinitura di domattina. Occhio anche al Tucu Joaquin Correa. Per il resto, dentro de Vrij e Carlos Augusto dietro, a centrocampo fuori tutto il centrocampo tipo con Darmian e Zalewski ai lati e in mezzo al campo Frattesi, Asllani e Zielinski. Calhanoglu è squalificato dopo il verdetto della Giustizia Sportiva sul caso curve, così come Simone Inzaghi. Domani andrà Massimiliano Farris in panchina. In avanti, ad oggi, titolari sia Thuram che Arnautovic.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Thuram, Arnautovic.