Inter-Verona nel segno della discontinuità. Formazione scelta – Sky

Inter-Verona è un match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2024-2025. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione nerazzurra.

LA SFIDA – Inter-Verona si disputerà stasera alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Ad esprimersi sul match è stato l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, il quale ha posto l’accento sull’elemento della “discontinuità” a proposito della formazione nerazzurra: «Partita importante, il discorso scudetto è ancora aperto. L’Inter cambia per dieci undicesimi la squadra che ha pareggiato a Barcellona, ma ha l’obbligo di vincere a prescindere dal risultato del Napoli a Lecce. Tanti cambi non si erano mai visti, ma ciò è comprensibile perché martedì ci sarà il ritorno di Champions League contro il Barcellona. Davanti coppia inedita composta da Arnautovic e Joaquin Correa».

Inter-Verona, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Inter-Verona si assisterà dunque a una rivoluzione, da parte del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, in vista del match contro il Barcellona. L’unica eccezione nella discontinuità sarà rappresentata dalla presenza di Yann Bisseck nel ruolo di braccetto destro, con Stefan De Vrij e Carlos Augusto a completare la difesa. Del match, ovviamente, non farà parte il capitano Lautaro Martinez, il quale proverà il recupero in extremis per il ritorno delle semifinali di Champions League contro la formazione blaugrana.