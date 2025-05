Inter-Verona, le probabili formazioni per la 35ª giornata di Serie A

Inter-Verona si giocherà oggi alle 20.45 allo Stadio “San Siro” di Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A.

INTER-VERONA, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Sarà l’Inter B a sfidare questa sera a San Siro (fischio d’inizio ore 20.45) il Verona di Paolo Zanetti. I nerazzurri pensano alla partita di ritorno contro il Barcellona, in programma martedì sempre a Milano. Ecco perché Simone Inzaghi rivoluzionerà totalmente l’undici di partenza. Rispetto alla sfida pareggiata 3-3 al Montjuic, ci saranno ben otto cambi nella formazione iniziale, con i soli Yann Sommer, Yann Aurel Bisseck e probabilmente Nicolò Barella confermati. Poi dentro le riserve. Ovviamente si giocherà qualche minuto dopo la fine della partita del Napoli a Lecce allo Stadio Via del Mare. Si saprà dunque il risultato, che per forza di cose inciderà non poco sull’approccio alla gara dei campioni d’Italia.

INTER-VERONA, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Se l’Inter farà tantissimi cambi, anche per far fronte al meraviglioso impegno di martedì sera quando si giocherà l’accesso alla finalissima di Champions League col Barcellona, il Verona dovrà ovviare ad un paio di assenze, soprattutto in difesa. Infatti, a Zanetti mancheranno i due titolari Ghilardi e Coppola per squalifica. Ma in avanti, rientra quantomeno per la panchina, Tengstedt. L’allenatore degli scaligeri è diviso tra due moduli: il 4-3-1-2 o il 3-4-1-2. Secondo i colleghi di Tuttosport, sembrerebbe più orientato ad andare col primo. Suslov, rientrato dopo il problema influenzale, partirà dal primo minuto e accompagnerà le azioni dei due attaccanti Sarr e Mosquera. Poi in difesa, ci sarà l’argentino Valentini insieme a Frese.

INTER-VERONA, PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Zalewski; Arnautovic, Correa.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bastoni, Re Cecconi, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco, Thuram, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili Inter: Lautaro Martinez (infortunato), Benjamin Pavard (infortunato), Hakan Calhanoglu (squalificato)

Verona (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese, Tchatchoua; Duda, Serdar, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr.

In panchina: Perilli, Berardi, Slotsaeger, Patrick, Oyegoke, Niasse, Lazovic, Kastanos, Cisse, Lambourde, Tengstedt, Livramento, Bernede, Ajaiy.

Allenatore: Paolo Zanetti Indisponibili Verona: Dawidowicz (infortunato), Faraoni (infortunato), Harroui (infortunato), Ghilardi (squalificato), Coppola (squalificato)