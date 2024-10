Inter-Verona Primavera, le formazioni ufficiali: riecco Spinacce

Alle ore 13.00 è in programma Inter-Verona Primavera, valida per la settima giornata del campionato Under 20. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria in Youth League contro la Stella Rossa per 4-0. Diramate le formazioni ufficiali.

CONTINUITÀ – L’Inter Primavera di Andrea Zanchetta va a caccia del terzo successo di fila tra campionato e Youth League. I nerazzurri, infatti, sono reduci dalla vittoria per 1-0 sul campo della Sampdoria e dal grande trionfo in Youth League per 4-0 contro la Stella Rossa. Vittoria, quest’ultima, che si aggiunge al 2-4 rifilato al Manchester City nella prima giornata. Insomma, l’Inter sta risalendo. Di fronte si troverà un Verona, che nell’ultimo turno ha perso 3-1 contro l’Udinese. Gli scaligeri sono quattordicesimi in classifica con 7 punti all’attivo, a meno tre proprio dall’Inter. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Verona Primavera.

Inter-Verona Primavera, le formazioni ufficiali:

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 3 Cocchi; 29 Topalovic, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 10 Quieto.

A disposizione: 21 Zamarian, 4 Zanchetta, 8 Zarate, 9 Lavelli, 13 Kangasniemi, 16 Venturini, 17 Motta, 18 Mosconi, 19 Della Mora, 22 Tigani, 28 Romano.

Allenatore: Andrea Zanchetta

HELLAS VERONA (3-5-2): 98 Magro; 5 Nwanege, 82 Corradi, 90 Nwachukwu; 7 Agbonifo, 26 Scharner, 4 Dalla Riva, 10 Pavanati, 19 De Battisti; 20 Ajayi, 28 Luna.

A disposizione: 1 Ravasio, 2 Kurti, 6 Popovic, 8 Szimionas, 21 De Rossi, 29 Vapore, 30 Jablonski, 44 Philippe Mathis, 70 Devoti, 78 Barry, 92 Monticelli.

Allenatore: Paolo Sammarco.