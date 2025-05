Inter-Verona: i precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

L’Inter è sia la squadra che ha battuto più volte il Verona in Serie A (41), sia quella che ha segnato di più contro i gialloblù nella competizione (117 reti). L’Hellas Verona non ha mai vinto in trasferta contro l’Inter in Serie A (11N, 22P). I nerazzurri hanno segnato 30 gol nelle ultime 14 gare interne contro i gialloblu in Serie A (una media di 2.1 a incontro), dopo che i veneti avevano tenuto la porta inviolata in sette dei 13 precedenti incroci nella competizione.

Come seguire Inter-Verona IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:15, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Inter-Verona, dove vederla in diretta TV

Su diretta Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat).

Dove vederla in LIVE streaming

Su app Sky GO, NOW TV e DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

I telecronisti su Sky e DAZN

Su Sky la telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi e Blerim Dzemaili. Su DAZN, invece, ci saranno Edoardo Testoni e Andrea Stramaccioni.

Gli indisponibili della partita

Inter: Lautaro Martinez (infortunato), Benjamin Pavard (infortunato).

Verona: Pawel Dawidowicz (infortunato), Davide Faraoni, Abdou Harruoi (infortunato)

L’arbitro della partita

L’arbitro della partita valida per la giornata numero 35 di Serie A sarà Gianluca Manganiello (designazione completa).

SITUAZIONE DISCIPLINARE

DIFFIDATI

Inter: Pavard, Simone Inzaghi (allenatore)

Verona: Tomas Suslov

SQUALIFICATI

Inter: Hakan Calhanoglu, Inzaghi

Verona: Daniele Ghilardi, Diego Coppola

Conferenze stampa della vigilia

Inter: Inzaghi non ha parlato

Verona: «Probabile che l’Inter cambi molto, ma è una squadra con una rosa profonda e che può competere su tutti i fronti». Clicca qui per la conferenza integrale di Paolo Zanetti.