Inter-Verona, la decisione su Lautaro Martinez! Pavard dal 1′ – Sky

Inter-Verona è in programma domani alle 12:30. Inzaghi, per il match di San Siro, recupera Lautaro Martinez e non solo: le ultime da Sky Sport

SCELTA – Inter-Verona è in programma domani alle 12:30. Buone notizie per Inzaghi dall’ultimo allenamento: secondo Sky Sport sia Lautaro Martinez che Dimarco saranno a disposizione del tecnico con l’argentino che si candida per una maglia da titolare in attacco al fianco di Thuram. Il tecnico dovrebbe cambiare anche in difesa dove Pavard è in vantaggio su Bisseck. Sulla corsia di destra Dumfries favorito su Darmian, a sinistra ancora Carlos Augusto dal 1′ con Dimarco che dovrebbe entrare a gara in corso. A centrocampo Calhanoglu ha smaltito la febbre e scenderà regolarmente in campo dal 1′. Di seguito la probabile formazione:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All: Inzaghi