Inter-Verona, altri minuti per Vecino? L’anno scorso protagonista inatteso

Matias Vecino non sarà quasi certamente tra i titolari di Inter-Verona (domani alle 15.00). Tuttavia l’uruguaiano potrà trovare minuti sulla via del recupero.

IN RIPRESA – Matias Vecino non è più in convalescenza, dopo l’intervento al ginocchio di agosto 2020. Tuttavia è ben lontano dal ricoprire un ruolo importante nella rosa 2020/21 dell’Inter. E possiamo stare certi che non lo vedremo tra i titolari contro il Verona. Antonio Conte continua ad usarlo col contagocce, onde evitare di forzare il recupero. Finora l’uruguaiano ha un totale di trentuno minuti in stagione, col picco di 20′ contro il Sassuolo. Troverà minuti contro il Verona, dopo essere rimasto in panchina contro Napoli e Spezia?

PROTAGONISTA DEL PASSATO – Inter-Verona a San Siro evoca dolci ricordi per Vecino. Nella stessa sfida della stagione scorsa (che a San Siro si giocò all’andata), infatti, il numero 8 è l’autore del pareggio, prima dell’eurogol con cui Nicolò Barella vince la sfida (vedi video). Fu oltretutto il secondo gol consecutivo nella stagione 2019/20 per Vecino, dopo quello del momentaneo 0-2 sul Borussia Dortmund quattro giorni prima. Ricordi positivi per l’uruguaiano, in attesa di scoprire cosa sceglierà per lui Conte domani.