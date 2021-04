Inter-Verona, allenamento mattutino per i nerazzurri: due a parte – Sky

Inter-Verona è in programma domenica alle 15:00. I nerazzurri, questa mattina, si sono allenati agli ordini di Antonio Conte. Lavoro a parte per due calciatori nerazzurri. Le ultime da “Sky Sport”

AL LAVORO – Inter-Verona è una tappa fondamentale per il percorso dei nerazzurri di Antonio Conte verso la conquista dello scudetto. La squadra nerazzurra, questa mattina, ha svolto l’allenamento ad Appiano Gentile. Conte ha a disposizione l’intero gruppo meno due elementi, che si sono allenati nuovamente a parte: trattasi di Arturo Vidal e di Aleksandar Kolarov, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. È difficile che i due calciatori siano a disposizione del tecnico per la sfida di San Siro in programma domenica alle 15:00. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”.