Inter-Verona 0-0 al 45′: tutto fermo. Lautaro Martinez si divora il vantaggio

Termina il primo tempo di Inter-Verona, sfida valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A. Ancora tutto bloccato a San Siro dopo i primi quarantacinque minuti, con una grandissima occasione divorata da Lautaro Martinez.

PRIMO TEMPO – Pronti, via e subito l’Inter ha una gigantesca occasione con Lukaku che spizza un lancio di testa di Bastoni e lancia Lautaro Martinez in campo aperto, ma l’argentino al posto di cercare la conclusione semplice prova a superare Silvestri con un pallonetto mal riuscito, gettando alle ortiche il possibile 1-0. I nerazzurri controllano il pallino del gioco e al 18′ è Hakimi a sfiorare la rete del vantaggio con un potente rasoterra dalla distanza, sul quale Silvestri arriva con un grande intervento. Al 24′ sono invece gli ospiti a rendersi pericolosi prima con Bessa che si vede respingere da Handanovic un tiro ravvicinato, il pallone finisce poi sui piedi di Lazovic che tira a porta sguarnita, ma senza riuscire (di poco) a centrare il bersaglio. Senza recupero, al 45′, le squadre vanno negli spogliatoi. Ancora tutto bloccato in questo primo tempo di Inter-Verona.

INTER 0 – 0 VERONA

MARCATORI:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 15 Young, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

HELLAS VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 17 Ceccherini, 23 Magnani, 3 Dimarco; 5 Faraoni (C), 61 Tameze, 14 Ilic, 8 Lazovic; 7 Barak, 40 Bessa; 92 Lasagna.

A disposizione: 22 Berardi, 25 Pandur; 9 Salcedo, 11 Favilli, 13 Udogie, 15 Cetin, 19 Ruegg, 20 Zaccagni, 21 Gunter, 27 Dawidowicz, 29 Kalinic, 90 E. Colley.

Allenatore: I. Juric

Note: /; Ammoniti: Ceccherini (V) al 28′, Magnani (V) al 42′; Sostituzioni: /; Recupero: