VIDEO IN – Inter-Venezia, il pullman nerazzurro arriva a San Siro: l’accoglienza dei tifosi!

Calda atmosfera all’esterno di San Siro, con i tifosi pronti ad accogliere l’arrivo del pullman nerazzurro. È tutto pronto per Inter-Venezia, in programma alle ore 20.45.

ATMOSFERA – È giunta un’altra sfida per gli uomini di Simone Inzaghi e per i tifosi nerazzurri, pronti a sostenerli. Le luci di San Siro sono accese, in attesa del fischio d’inizio di Inter-Venezia previsto alle ore 20.45. Prima di prendere posto nella ‘Scala del Calcio’, i sostenitori interisti hanno accolto l’arrivo del pullman nerazzurro all’esterno dello stadio. Un momento di rito, contraddistinto come al solito da grande entusiasmo e calore. Il sostengo del pubblico di San Siro non mancherà neanche per Inter-Venezia, che potrebbe rivelarsi una grande chance per la squadra di Inzaghi dopo i risultati dell’undicesima giornata di Serie A. In attesa di scoprire le formazioni ufficiali, ecco il video dell’arrivo del pullman nerazzurro ripreso dal nostro inviato sul posto Onorio Ferraro.

I tifosi nerazzurri accolgono il pullman prima di Inter-Venezia

Cresce l’attesa per Inter-Venezia, con San Siro ancora una volta in festa.