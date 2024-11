Inter-Venezia: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Come seguire Inter-Venezia IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:15, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Inter-Venezia, dove vederla in diretta TV

Su DAZN 1 (canale 214 Sky). È disponibile solo con abbonamento aggiuntivo dedicato su Sky oppure incluso nell’app DAZN in streaming.

Inter-Venezia, dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

Inter-Venezia su DAZN: i telecronisti

In telecronaca su DAZN ci saranno Edoardo Testoni con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Gli indisponibili della partita

Inter: Carlos Augusto (infortunio), Asllani (infortunio)

Venezia: Bjarkason (infortunio)

L’arbitro della partita

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi

Assistenti arbitrali: Emanuele Prenna – Alex Cavallina

Quarto ufficiale: Paride Tremolada

Arbitro VAR: Valerio Marini

Assistente VAR: Daniele Chiffi

Conferenza stampa vigilia Eusebio Di Francesco

Di Francesco: «L’Inter ha molte soluzioni, ha qualità è dinamica e molto imprevedibile e noi dovremo esserlo altrettanto. Non dobbiamo ripetere gli errori commessi contro il Milan, una gara che ci ha insegnato molto e su cui abbiamo lavorato». Clicca qui per l’intervista integrale del tecnico del Venezia.

Inzaghi non ha parlato in conferenza stampa.

Inter-Venezia, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Josep Martinez, Acerbi, Bastoni, Palacios, Darmian, Buchanan, Calhanoglu, Berenbruch, Barella, Correa, Arnautovic, Thuram.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

In panchina: Joronen, Grandi, Altare, Sverko, Schingtiene, Carboni, Zampano, Sagrado, Doumbia, Crnigoj, Andersen, Yeboah, El Haddad, Gytkjaer, Raimondo.

Allenatore: Eusebio Di Francesco