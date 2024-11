Inter-Venezia, max 2-3 cambi per Inzaghi: scalpitano in due – Sky

Verso Inter-Venezia, match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Allenamento finito per i nerazzurri, con Inzaghi che non stravolgerà la sua squadra.

ULTIME – Dopo la vittoria di Empoli, tra due giorni l’Inter affronterà il Venezia a San Siro domenica sera. I nerazzurri vanno a caccia della vittoria per poi presentare al top contro Arsenal e Napoli, due sfide probanti e di grandissima importanza. Oggi l’Inter si è allenata ad Appiano Gentile. Ci sono due recuperi molto utili per Inzaghi: quelli di Hakan Calhanogu, il quale ha pure postato sui social, e Francesco Acerbi. Ma come riferisce Andrea Paventi, inviato di Sky Sport 24 alla Pinetina, i due non dovrebbero giocare dal primo minuto. Inzaghi farà massimo due-tre cambi rispetto alla trasferta di Empoli.

Inter-Venezia, la probabile formazione di Inzaghi con max 2-3 cambi

DUE SCALPITANO – Verso Inter-Venezia, Inzaghi sta pensando alla formazione da schierare. Nessuna rivoluzione o stravolgimento corposo in vista delle prossime sfide contro Arsenal e Napoli. Inzaghi tiene tanto alla partita con il Venezia e quindi manderà in campo il miglior undici possibile. Scalpitano sia Piotr Zielinski che Benjamin Pavard. Entrambi sono entrati nella ripresa ad Empoli e ora hanno grandi chance per giocare sin dall’inizio, come già fatto contro la Juventus. Il polacco dovrebbe essere ricollocato in regia, con Nicolò Barella spostato nuovamente nella sua posizione di mezzala destra. La probabile formazione di Inter-Venezia secondo Sky Sport:

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.