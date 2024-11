Inter-Venezia, doppia bagarre ed esordio: probabile formazione – TS

Vigilia di Inter-Venezia, partita in programma domani sera alle 20.45. Simone Inzaghi ragiona sull’undici da schierare, con qualche cambiamento in vista. La probabile formazione di Inter-Venezia secondo Tuttosport.

ESORDIO – Prima il Venezia, poi l’Arsenal e infine il Napoli. Sarà questo il trittico di partite che dovrà disputare l’Inter, prima della sosta per le nazionali. Un tris di gare che dirà tanto sull’andamento dei nerazzurri sia in Italia che in Europa. Dopo la trasferta vincente sul campo dell’Empoli (0-3), ora altra prova, sulla carta abbordabile, per i ragazzi di Simone Inzaghi, il quale punta al secondo successo consecutivo, con la speranza di un risultato soddisfacente dalla sfida delle 12.30 tra Napoli e Atalanta. Oggi la rifinitura ad Appiano Gentile, per capire se ci sarà qualche cambio nella formazione iniziale. Si prepara all’esordio Josep Martinez tra i pali.

La probabile formazione di Inter-Venezia: due dubbi per Inzaghi

DOPPIA BAGARRE – Meno uno a Inter-Venezia e Inzaghi nella rifinitura di oggi deciderà la formazione da schierare contro la squadra di Eusebio Di Francesco. Josep Martinez dovrebbe giocare dall’inizio per Yann Sommer, mentre in difesa Pavard scalpita per una maglia dal primo minuto. I due di Inzaghi sono a centrocampo, dove Barella e Mkhitaryan si giocano una maglia da titolare e in attacco. In questo caso, nessun dubbio sulla presenza di Taremi. La bagarre è tra Lautaro Martinez e Thuram. Uno dei due giocherà titolare al fianco dell’iraniano. La probabile formazione di Inter-Venezia secondo Tuttosport:

(3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.