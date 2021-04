L’Inter di Conte si avvicina a piccoli passi al suo obiettivo stagionale. Il monday night di Serie A ufficializzerà la nuova quota scudetto, che oscilla tra 4 e 5 punti. Tutto dipende dal Milan, visto che l’Atalanta non ha deluso le aspettative

QUOTA SCUDETTO – La vittoria per 1-0 sull’Hellas Verona (vedi video) proietta l’Inter a 5 punti dallo Scudetto a 5 giornate dalla fine. Ora sono 79 i punti della squadra di Antonio Conte, sempre più prima in solitaria. La distanza dal Milan (66), prima della trasferta in casa della Lazio (58 ma con un’altra partita da recuperare, ndr), è addirittura di 13 punti. Alla stessa distanza c’è la Juventus, che ha smesso da tempo di essere l’anti-Inter. Lo stesso non può dirsi dell’Atalanta, salita a quota 68 punti, pertanto momentaneamente seconda e più vicina all’Inter, essendo “solo” a 11 punti. Qualora il Milan non riuscisse a battere la Lazio nella partita che concluderà la 33ª giornata di Serie A (vedi classifica completa), sarebbe proprio l’Atalanta da prendere come riferimento per l’Inter di Conte. A quel punto basterebbero addirittura solo 4 punti anziché 5. Ma intanto si va a dormire a +13: la palla passa di nuovo al Milan.