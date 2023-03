L’Inter negli USA con Materazzi! Sarà una tre giorni ricca di impegni

L’Inter è pronta a risbarcare negli Stati Uniti, questa volta con Marco Materazzi. L’ex leggenda nerazzurra guiderà una delegazione alla volta dell’America con tantissime iniziative in programma

RITORNO − “Dopo la tournée delle Inter Women della scorsa estate, l’Inter torna negli Stati Uniti. Lo fa per una serie di attivazioni volte a consolidare la presenza del brand nerazzurro nel territorio di uno dei mercati chiave per lo sviluppo del Club: da lunedì 27 a giovedì 30 marzo una delegazione guidata dalla Legend Marco Materazzi sarà infatti presente a Miami e a New York per numerose iniziative a tinte nerazzurre.

INTER CLUB − Il tour rappresenta l’occasione per incontrare e ingaggiare i tifosi nerazzurri presenti sul territorio americano. A Miami andrà in scena una speciale serata dedicata ai soci dell’Inter Club locale. Club storico nato nel 2006, che potranno celebrare la passione per i colori nerazzurri in compagnia di Materazzi. L’evento verrà replicato martedì 28 marzo a New York. Dove oltre ai tre differenti Inter Club della città (Manhattan, New Jersey e Queens) saranno presenti alla serata anche altri cinque Inter Club del Nord America.

NBA − Il viaggio a New York sarà inoltre una nuova importante occasione di interazione e di sinergia cross sport per l’Inter. Tra le attivazioni in programma, in particolare, mercoledì 29 sera la delegazione assisterà alla gara tra New York Knicks e Miami Heat al Madison Square Garden.

PARTNER − Anche i partner del Club prenderanno parte alle iniziative. Con Nike che ospiterà la delegazione nerazzurra nel Nike NYC. E Socios che promuoverà diverse poll tra gli Inter Fan Token Holder. Questa permetterà a più di 20 FTH di prendere parte ad alcuni degli eventi esclusivi in programma per la tre giorni a Stelle e Strisce”. Fonte: Inter.it