Inter-Urawa Reds, le formazioni ufficiali: novità da Chivu al Mondiale per Club!

Diramate le formazioni ufficiali di Inter-Urawa Reds Diamonds, sfida valida per la seconda giornata dei gironi del Mondiale per Club. Ecco le scelte fatte da Cristian Chivu per la sua seconda uscita sulla panchina nerazzurra.

LE SCELTE – Dopo il pareggio all’esordio al Mondiale per Club, nella sfida contro i messicani del Monterrey, per la squadra di Cristian Chivu arriva il momento di affrontare il secondo impegno del torneo americano. Alle ore 21.00 – orario italiano – il fischio d’inizio di Inter-Urawa Reds Diamonds, per la quale sono state appena diramate le formazioni ufficiali. Ad ospitare il match, valido per la seconda giornata del girone del gruppo E, è lo Stadio Lumen Field di Seattle. Chivu arriva alla sua seconda uscita sulla panchina nerazzurra con delle novità, a partire dal modulo. Dal classico 3-5-2 dei nerazzurri si passa al 3-4-2-1. Si aggiunge anche la presenza dal 1′ della new entry Luis Henrique. Di seguito il resto delle formazioni ufficiali della gara del Mondiale per Club.

Inter-Urawa Reds, le formazioni ufficiali

INTER (3-4-2-1): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 21 Asllani, 32 Dimarco; 70 S. Esposito, 59 Zalewski; 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 42 Palacios, 45 Carboni, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 94 F. Esposito, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): 1 Nishikawa; 4 Ishihara, 3 Danilo Boza, 5 Høibråten, 88 Naganuma; 11 Gustafson, 25 Yasui; 77 Kaneko, 8 Mateus Savio, 13 Watanabe; 24 Matsuo.

A disposizione: 16 Niekawa, 31 Yoshida, 6 Matsumoto, 9 Haraguchi, 10 Nakajima, 12 Thiago Santana, 14 Sekine, 17 Komori, 18 Takahashi, 21 Okubo, 26 Ogiwara, 28 Nemoto, 35 Inoue, 39 Hayakawa, 41 Nitta.

Allenatore: Maciej Skorza.