Inter-Urawa Red Diamonds, Luis Henrique per una possibile ‘svolta’ – Sky

L’Inter, dopo il pareggio all’esordio contro il Monterrey per 1-1, affronterà l’Urawa Red Diamonds nella seconda giornata del suo Mondiale per Club. A fare il punto in casa nerazzurra è il giornalista Matteo Barzaghi.

PROSSIMO ATTO – L’Inter sfiderà l’Urawa Red Diamonds nel secondo match del suo Mondiale per Club. La sfida, già decisiva per i nerazzurri dopo il pareggio contro il Monterrey per 1-1, potrebbe essere caratterizzata da alcune novità di formazione da parte della squadra di Cristian Chivu. In particolare sulle fasce, dove Luis Henrique scalpita per la prima maglia da titolare con il Club meneghino.

Chivu incline al cambiamento. Inter può cambiare volto contro l’Urawa Red Diamonds

LE SENSAZIONI – A descrivere i contorni di una potenziale svolta in casa Inter è Matteo Barzaghi, che dagli studi di Sky Sport avanza l’ipotesi di una presenza dal primo minuto di Luis Henrique contro i nipponici. Di seguito le sue parole in vista del confronto con l’Urawa Red Diamons: «Cambierà qualcosa? Ancora non si sa, ma è possibile. Chivu non ha cambiato molto lo spartito che aveva ereditato da Inzaghi, può essere che ora possa mettere qualcuno di più fresco. Penso a Luis Henrique, che potrebbe avere più minuti. Ma è ancora troppo presto per parlarne, la squadra avrà ancora un paio di giorni prima della sfida (contro l’Urawa Red Diamonds, ndr.)».