Inter-Urawa Red Diamonds, Chivu spera in un rientro! Poi altri 3 – Sky

Inter-Urawa Red Diamonds si disputerà sabato 21 giugno alle ore 21 a Seattle. Per l’occasione, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu potrebbe riavere a disposizione una pedina utile per il suo scacchiere.

LE ULTIME – L’Inter inizia gli allenamenti in vista della sfida contro l’Urawa Red Diamonds del Gruppo E del Mondiale per Club. A tal proposito, il giornalista Matteo Barzaghi ha fornito sul suo account X delle indicazioni importanti in vista dei prossimi impegni, River Plate compreso. La prima è che Marcus Thuram si è fermato – come riportato precedentemente – a causa di un affaticamento ai flessori rimediato nel match pareggiato contro il Monterrey per 1-1. La seconda riguarda, invece, una buona notizia: Francesco Pio Esposito sta recuperando dai problemi fisici che si portava con sé da qualche settimana, motivo per cui potrebbe essere convocato per il match contro i nipponici.

Inter-Urawa Red Diamonds, 5 non riescono a recuperare: i nomi

PROSSIMA SFIDA – Salteranno l’Urawa Red Diamonds, ma sperano di tornare per la gara contro il River Plate i seguenti tre giocatori dell’Inter: Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries. Il ritorno in gruppo di tali tre elementi rappresenterebbe un importante fattore a vantaggio di Cristian Chivu per far fronte alla difficile – e stimolante – sfida contro gli argentini.

IL FORFAIT – A mancare anche contro il River Plate saranno, invece, Yann Bisseck e Piotr Zielinski. Entrambi non hanno infatti recuperato dai rispettivi problemi fisici. L’unica speranza per vederli, con la maglia dell’Inter, al Mondiale per Club è che i nerazzurri superino i gironi. Solo in quest’ultimo caso, infatti, ci potrebbero essere dei solidi motivi per pensare al loro recupero in maglia nerazzurra.